"Le vie del Natale", bimbi in strada a Siracusa: domenica a Cassibile

La festosa carovana di bambini de “Le vie del Natale” tornerà oggi ad animare la strade di Siracusa, in particolare nelle zone di Epipoli e della Pizzuta, a partire dalla 16. Babbo Natale, gli elfi, il Grinch e tanti attori, con il trenino lillipuziano, daranno vita a spettacoli itineranti e svariate attività di animazione di contenuto natalizio. Il corteo toccherà piazza Cosenza, via Randone, via Luigi Monti, via Ozanam e piazza Rerum Novarum. Domenica alle 10 si replicherà a Cassibile, lungo via Nazionale e fino a piazza Don Antonio Saitta. La manifestazione, che durerà con altri 4 appuntamenti fino al 6 gennaio, è finanziata dal Comune e dall’assessorato regionale delle Autonomie locali.