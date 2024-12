Asilo della vergogna a Siracusa, presidio di protesta del Pci

Amministratori e Istituzioni, sono oltre dieci mesi che, in tutti i modi possibili il Partito Comunista Italiano di Siracusa, vi ha informato continuamente della GRAVISSIMA situazione ambientale all’esterno dell’Asilo Comunale Qui Quo Qua di Via Luigi Cassia, negli anni invece di bonificare le micro discariche di rifiuti tra cui amianto e ceneri della combustione di rifiuti tra cui plastiche ecc….in modo a dir poco irresponsabile, errato e pericoloso, avete movimentato e ammassato tali rifiuti pericolosi con mezzi pesanti, senza nessuna cautela soprattutto per i bambini ed il personale di questo fantastico Asilo e dei residenti.

Non possiamo restare indifferente, vi abbiamo provato a sollecitare in tutti i modi e riteniamo che proprio durante le feste natalizie mentre l’Asilo è chiuso, con le dovute cautele e nel rispetto delle procedure di sicurezza vada urgentemente bonificata l’area e ripristinata sicurezza e decoro, e ancora una volta per sollecitare il vostro intervento dalla mattina del 27 Dicembre, muniti di tende, inizieremo presidio ad oltranza davanti l’Asilo Comunale Qui Quo Qua di Siracusa in Via Luigi Cassia. Presidio aperto a tutte e tutti i liberi cittadini, associazioni, movimenti, partiti, opposizione e maggioranza che hanno a cuore questa gravissima problematica ed il futuro dei giovanissimi di periferia.