L'odissea dei lavoratori Forestali, un altro anno di precariato

Il deputato regionale Vincenzo Figuccia, esponente della Lega, ha evidenziato i successi del governo Schifani e della maggioranza di centrodestra in Sicilia. Tra i traguardi citati, la fine del precariato, un bilancio positivo, e un aumento del PIL. L’approvazione della nuova legge di stabilità, con una manovra finanziaria di quasi 1 miliardo di euro, ha permesso di sostenere vari settori, tra cui agricoltura e progetti contro la siccità. L’obiettivo dichiarato è stato garantire condizioni migliori per la crescita economica dell’isola, con attenzione particolare ai territori e alle esigenze dei Comuni. Nonostante i risultati dichiarati, cresce il malcontento tra i lavoratori forestali. Antonio David, operaio della provincia di Palermo, critica la politica regionale per non aver mantenuto le promesse di stabilizzazione del settore e di miglior impiego delle competenze acquisite negli anni. I lavoratori chiedono un aumento delle giornate lavorative e un impiego più efficace in ambiti di competenza, ma lamentano l’inerzia delle istituzioni e dei sindacati, accusati di essere stati manipolati dai politici. Questa insoddisfazione mette in luce le criticità irrisolte, contrapposte alle rivendicazioni di successo del governo regionale.