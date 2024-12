Palermo, recuperato cadavere al Belvedere di Montepellegrino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ed i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il cadavere di un uomo sotto il belvedere di Monte Pellegrino, a Palermo. L'intervento è stato richiesto dalla Prefettura, in seguito alla segnalazione di un probabile suicidio. Una pattuglia di carabinieri ha trovato l'auto dell'uomo parcheggiata nel piazzale, poi un sorvolo con il loro elicottero ha consentito di individuare il corpo ai piedi della parete rocciosa sottostante il belvedere. Da qui la richiesta al Soccorso Alpino che ha inviato una squadra. Insieme ai Vigili del fuoco, i tecnici hanno raggiunto l'uomo accertandone il decesso. Ottenuto il via libera dal magistrato di turno, il corpo è stato imbarellato e trasportato nel piazzale. Presenti sul posto carabinieri e 118.