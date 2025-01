Pte senza medici a Pozzallo, il sindaco chiede ispezione della Regione all'Asp

Servizi sanitari nel caos a Pozzallo. Il sindaco, Roberto Ammatuna, ha chiesto una ispezione da parte della Regione, all'Asp di Ragusa. Ammatuna racconta: "Nella giornata di ieri, poco prima della chiusura degli uffici comunali, l’Asp di Ragusa ha comunicato dei problemi nelle Guardie Mediche di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. È l’ennesimo disservizio in un settore che ha come obiettivo l’assistenza medica di continuità assistenziale e non solo. Anche il PTE di Pozzallo, nelle ore diurne e fino alle ore 20:00, non garantisce la presenza del medico. Una città di quasi 20.000 abitanti e i molti turisti, non sanno a chi rivolgersi per una prestazione sanitaria. È un fatto gravissimo, ecco perché l’ora delle denunce sulla stampa non basta più ed occorre seguire altre strade. Domani mattina sarà inviata una nota all’Assessore regionale alla Salute per chiedere un’ispezione nell’Asp di Ragusa, perché è ormai evidente che si è allo sbando e non si è in grado di garantire la presenza del medico di continuità assistenziale, nè la presenza del medico di emergenza-urgenza. Nei prossimi giorni non si possono escludere altre iniziative legali per valutare l’ipotesi di interruzione di un pubblico servizio".