Modica, la Befana arriva con Roby: domenica pomeriggio speciale all'ex convento del Carmine

Domenica 5 gennaio alle ore 17:00, in Piazza Matteotti, all’ex Convento del Carmine, un pomeriggio di festa nel cuore di Modica. Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche sociali ed educative, Chiara Facello. "Roby accoglierà i suoi giovanissimi fan provenienti da tutta la Sicilia per un evento imperdibile condiviso dalla nostra amministrazione con Mondadori Bookstore e Fondazione Garibaldi che ringrazio per avere organizzato e promosso questo evento e Trenino Verde, Coldwell Banker e Scontrino Sospeso che partecipano attivamente a questo momento di sana allegria. Roby, il cui vero nome è Roberta Alcamo, - afferma l'assessore - è una giovane gamer di 21 anni con una forte presenza online. Appassionata di Roblox, ama inventare e raccontare storie sul suo canale YouTube, dove mette in scena avventure originali e personaggi stravaganti. Con oltre un milione e mezzo di follower e visualizzazioni altissime, Roby è diventata un punto di riferimento per la community RobloxRoby. La Befana arriverà a bordo del trenino e, dopo la consegna delle calze offerte da Coldwell Banker, accompagnerà grandi e piccini in un tour per le vie di Modica insieme a Roby! Un pomeriggio da vivere insieme, fatto di sorrisi, condivisione e tanto sano divertimento. Un’occasione speciale per festeggiare l’Epifania e concludere nel migliore dei modi queste giornate di festa!”