Pediatri aggrediti a Catania, Adorno (M5s): "Violenza inaccettabile"

"Quello che è accaduto ieri al reparto di pediatria del Policlinico di Catania è l'ennesimo, drammatico episodio di violenza contro i professionisti della salute. Una piaga che non accenna a fermarsi. Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza ai medici Pierluigi Smilari e Piero Pavone, vittime della vile e inaccettabile aggressione che li ha coinvolti mentre svolgevano il loro lavoro con senso di responsabilità, a tutela dei piccoli pazienti e tutto il reparto".

Lo ha dichiarato la parlamentare regionale del M5S Lidia Adorno riferendosi all'ultima aggressione in ordine di tempo a due medici a Catania. "Inaccettabile che perfino professionisti impegnati nella cura di bambini subiscano aggressioni così brutali. Che medici finiscano con una prognosi di oltre 20 giorni e perdano perfino due denti per opporsi ai 'furbi' tentativi di una manciata di delinquenti. Rafforzare la sicurezza nei presidi sanitari è una priorità assoluta. Ribadisco il mio impegno perché dalle parole si possa presto a passare ai fatti" ha evidenziato la deputata catanese del M5S all'Ars.