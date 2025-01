Maxi ingorgo a Piano Battaglia, automobilisti in quota senza le catene

Le piste innevate di Piano Battaglia prese d'assalto da tantissimi vacanzieri che hanno deciso questa domenica di trascorrerla nella località sciistica palermitana.

In massa sono saliti anche tanti automobilisti senza catene e senza pneumatici adatti. Si è creato un maxi ingorgo che ha bloccato l'accesso per ore anche con pullman.

"Non è possibile consentire a chiunque di arrivare a Piano Battaglia senza alcun filtro e senza verificare se abbiamo o meno l'attrezzatura idonea per salire fin in vetta - dice un automobilista vittima dell'ingorgo - Bisognava organizzare dei filtri come in passato. In queste ultime settimane ha nevicato molto e tanti siciliani e turisti hanno deciso di trascorrere questa giornata sulla neve. Ma tanti, davvero tanti non sarebbero dovuti salire perché senza catene e senza i copertoni adatti all'asfalto ricoperto di neve. E' stata una mattinata di caos che ha bloccato anche i mezzi di soccorso".

"C'erano a dirigere il transito pochi volontari della protezione civile con le pettorine. Non potevano fare nulla con il finimondo creato - aggiunge un altro automobilista - Davvero un'esperienza incredibile. Una giornata potenzialmente di svago trasformata in una lunga sequela di disagi. E' evidente che non c'era nulla di organizzato".