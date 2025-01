Al Resort di Siculiana sembra il mese di agosto: turisti fanno il bagno

È gennaio ma sembra agosto, con i turisti che prendono il sole e fanno il bagno. Bilancio più che positivo per la stagione 2024 dell'Adler Spa Resort Sicilia, e ottime previsioni per il 2025, l'anno di Agrigento Capitale della Cultura. La struttura con 90 camere, al confine con la riserva naturale di Torre Salsa, ancora oggi è piena al 90%, a due giorni dalla chiusura prevista per il 6 gennaio. La stagione 2025 prenderà ufficialmente il via il 13 febbraio con una settimana in anticipo rispetto all'anno scorso. Diverse le novità in arrivo. Destagionalizzazione continua ad essere la parola chiave del gruppo altotesino approdato tre anni fa in Sicilia con un investimento da 45 milioni di euro che ha creato 170 posti di lavoro e sta aprendo nuovi orizzonti per lo sviluppo turistico del territorio. "E' stata una stagione soddisfacente da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda i livelli di occupazione in struttura che sono stati molto elevati dal giorno di apertura, praticamente dal 22 febbraio, fino alla chiusura che avverrà tra un paio di giorni. Quindi il sei gennaio concludiamo la stagione 2024 con un risultato estremamente soddisfacente, grazie a un team sempre più forte e sempre più formato, composto da ragazzi del territorio", dice il direttore dell'Adler Spa Resort Sicilia, Sami Aglietti. "Il 2025 aprirà le porte ufficialmente il 13 febbraio con un'ulteriore settimana di anticipo di apertura rispetto al 2024, quindi riusciremo a garantire undici mesi di stagione. E' un'ulteriore sfida importante per noi ma allo stesso tempo - prosegue Aglietti - per tutto il settore turistico e per il territorio che nell'anno di Agrigento Capitale della cultura speriamo riesca ad essere punto di riferimento per il sud Italia". "Le aspettative sono molto alte e la nuova stagione - spiega - si aprirà con tante novità, tra cui l'implementazione del medical, un reparto nuovo all'interno del nostro centro benessere dove, insieme al nostro medico, riusciremo ad offrire ulteriori servizi di eccellenza ai nostri ospiti. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori dell'Adler Spa Resort Sicilia, ma anche a tutti gli enti e alle varie figure dell'Agrigentino che ci hanno supportato per rendere questo 2024 un anno memorabile. Ci aspettiamo ulteriori soddisfazioni e grandi successi anche per quest'anno". Affacciato sul mare, l'Adler Spa Resort Sicilia si trova nel comune di Siculiana, in prossimità della riserva naturale orientata Torre Salsa e dispone di accesso alla spiaggia a circa 300 metri dalla struttura. È dotato di 90 camere - divise in 74 Junior Suite e 16 Family Suite - tutte con terrazzo privato costruite e arredate con materiali naturali. Con ampio centro wellness & spa (circa 3200 metri quadri tra piscine, saune e aree relax), propone una vasta scelta di programmi spa quali la talassoterapia e le applicazioni vulcaniche. La cucina di ispirazione mediterranea valorizza gli ingredienti locali, reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet. Completa l'offerta un variegato programma di proposte outdoor e indoor in tutte le stagioni.