Omicidio Mattarella, cerimonia di commemorazione a Palermo

Palermo ha ricordato, con una cerimonia commemorativa, l'omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella.

La manifestazione, organizzata nel 45esimo anniversario dell'agguato costato la vita al politico, si è svolta in viale Libertà, a pochi passi dal luogo in cui un killer lo freddò con colpi di pistola calibro 38.

Mattarella era in auto per recarsi a messa insieme alla moglie.

Alla cerimonia hanno partecipato il figlio Bernardo e i nipoti dell'ex presidente della Regione, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il vicesindaco Giampiero Cannella, il presidente della commissione antimafia dell'Ars Antonello Cracolici, i magistrati Lia Sava procuratrice generale presso la corte d'appello di Palermo, Matteo Frasca presidente della Corte d'appello, Claudia Caramanna procuratrice per i minorenni, Mario Fragale segretario generale della Città Metropolitana e l'ex sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando che con Mattarella ha fatto i suoi primi passi in politica.Presenti rappresentanti delle forze dell'ordine.