Il Congresso spacca la dirigenza Pd, chiesto il rinvio dell'assemblea

C'è attesa tra i firmatari del documento con cui ieri è stato chiesto il rinvio dell'Assemblea regionale del Pd, convocata per sabato prossimo, a Palermo, con all'ordine del giorno il regolamento per la modifica dello statuto per il congresso del partito. Dietro al tecnicismo della motivazione, c'è un nodo politico che al momento appare complicato da sciogliere: dare il voto ai soli tesserati o procedere con le primarie per la scelta del nuovo segretario regionale. Chi spinge per le primarie ricorda che lo statuto regionale del Pd, anche se è scaduto,prevede proprio il coinvolgimento della base e che la stessa segretaria Elly Schlein è stata scelta proprio nei gazebo.