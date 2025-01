Unicredit: Servizio Tesoreria, convenzione con Centro Restauro Sicilia

È stata firmata la convenzione tra UniCredit e il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e per le Scienze naturali e applicate ai Beni Culturali (CRPR) della Regione Siciliana per la gestione del servizio di tesoreria.

Il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate della Regione Siciliana, si legge in una nota, è un organismo tecnico-scientifico dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e svolge attività di studio, formazione, ricerca scientifica e organizzazione di interventi di rilevante interesse per i beni culturali. Tra le diverse attività svolte c'è quella dei sopralluoghi, perizie tecniche e relazioni sullo stato di conservazione dei beni culturali.

Il servizio di tesoreria, di durata quadriennale, sottolinea la nota, verrà svolto da UniCredit con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi che assicurano numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell'esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato nel pieno rispetto della vigente normativa.

La convenzione è stata sottoscritta da Salvatore Carollo, Relationship Manager dell'Area Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Alessandra De Caro, Dirigente del Servizio S10 del Centro regionale per la Progettazione e restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni culturali.

Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quello per la Regione Sicilia.