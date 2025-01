Controllo del territorio dell'Anticrimine: al setaccio la città di Floridia

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’illegalità diffusa ed al fine di innalzare i livelli di sicurezza pubblica in provincia, il Questore di Siracusa ha disposto straordinari servizi di controllo del territorio in Floridia. In specie, Agenti delle Volanti in servizio alla Questura di Siracusa, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania hanno effettuato un accurato servizio con l’effettuazione di numerosi posti di controllo in punti sensibili del centro cittadino di Floridia e della periferia, identificando numerosi soggetti molti dei quali già noti alle forze dell’ordine. Nel complesso sono state identificate 78 persone e controllati 44 mezzi. 3 sono state le sanzioni amministrative elevate per alcune violazioni al codice della strada.