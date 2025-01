Innovativo intervento cardiologico al Policlinico di Palermo

Al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo un'equipe di cardiologi e cardiochirurghi ha portato a termine con successo una procedura di impianto di Aurora EV-ICD, un dispositivo, unico nel suo genere, in grado di prevenire la morte cardiaca improvvisa, principale causa di decesso per gli under 60, responsabile del 50% delle morti imputabili a malattie cardiovascolari. Si tratta del terzo impianto fatto in Sicilia e realizzato grazie al lavoro sinergico svolto dall'equipe medico -infermieristica delle unità di Cardiologia, diretta dal prof. Alfredo R. Galassi, e Cardiochirurgia, diretta dal dott. Vincenzo Argano. La procedura è stata eseguita dall'aritmologo Giuseppe Coppola e dal cardiochirurgo Salvatore Torre, entrambi certificati per l'impianto del defibrillatore extravascolare a seguito del superamento del corso di addestramento seguito presso l'Accademia ORSI a Ghent, in Belgio. Ad oggi, il Policlinico Paolo Giaccone è una delle due aziende ospedaliere in Sicilia e tra le 15 in Italia con una equipe ibrida (aritmologo e cardiochirurgo) certificata per l'impianto di questi dispositivi."Un risultato - dice la prof.ssa Egle Corrado, responsabiledell'UOS UTIC - che è frutto di una pianificazione strategica nella condivisione di risorse e competenze professionali".