Calcio: Stadio Barbera di Palermo, UGL "servono interventi urgenti"

'Ugl interviene con una nota "a seguito delle problematiche emerse durante il match Palermo-Modena del 12 gennaio, che ha evidenziato infiltrazioni d'acqua nella tribuna stampa e l'inagibilità temporanea di circa 40 postazioni", esprimendo "preoccupazione" e sollecitando "un piano d'interventi condiviso per risolvere le criticità dello stadio Renzo Barbera".

"Abbiamo apprezzato - dichiara Filippo Virzì, dirigente nazionale Ugl - gli sforzi della società per garantire il servizio ai mass media, ma è urgente concordare un piano di interventi a step per restituire dignità alla tifoseria palermitana e assicurare condizioni di lavoro adeguate agli operatori dell'informazione. È necessario uno stadio all'altezza delle future sfide, puntando alla Serie A con il City Group". Claudio Marchesini, segretario territoriale Ugl Palermo, aggiunge che "il rinnovo della convenzione tra Comune e Palermo Calcio è al centro delle trattative. Adeguare l'impianto agli standard moderni richiederebbe 30 milioni di euro, cifra che il Comune non ha a disposizione. Anche gli interventi urgenti, stimati tra 1,5 e 1,7 milioni, restano in sospeso". Marchesini esorta l'assessore Alessandro Anello, delegato al Turismo e agli Impianti Sportivi, "a trovare una soluzione condivisa: Il Palermo Calcio ha già investito oltre 400 mila euro nello stadio, coprendo così il canone di concessione fino al 2026. Ora spetta al Comune agire".