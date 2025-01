Migranti in piazza a Palermo: "Accelerare sui permessi di soggiorno"

'Sì al permesso di soggiorno, basta sfruttamento!'. Migranti e associazioni in piazza a Palermo per una mobilitazione regionale. La manifestazione, organizzata da Movimento Right2Be di Palermo, Contadinazioni di Partinico e Lhive di Catania, punta a denunciare "i tempi di attesa sempre più lunghi" per il rinnovo o il rilascio dei titoli di soggiorno e "le prassi illegittime" in materia accesso alla procedura di protezione internazionale. Il concentramento è in programma alle 14 in piazza del Parlamento, da qui il corteo si muoverà verso il Tribunale e la Prefettura, dove verranno consegnate le richieste e ribadita la necessità di "un'azione immediata per i diritti dei e delle migranti".

Tra le rivendicazioni ci sono la regolarizzazione immediata attraverso una sanatoria per tutti i lavoratori stranieri, eliminando "barriere discriminatorie basate sulla capacità economica"; il superamento del decreto Flussi, con l'introduzione di un permesso di soggiorno di 24 mesi per la ricerca di lavoro e formazione professionale; la chiusura di tutti i Cpr, "strutture che perpetuano gravi violazioni dei diritti umani"; e la cittadinanza garantita dopo cinque anni di permanenza in Italia, "senza requisiti di residenza o reddito che penalizzano chi è in difficoltà". "Siamo stanchi di guardare governi che parlano di noi e ci strumentalizzano senza mai fare cambiamenti che migliorino davvero la nostra vita - dice l'attivista Mustapha Jarjou -. Oggi, arriviamo da tutta la Sicilia a Palermo per dire alla Regione e al Governo nazionale che non possono continuare a fare propaganda sulla nostra pelle". "È tempo di cambiare, servono diritti e dignità per tutte e tutti - conclude l'attivista Ippolita Basile -. Si parla tanto di sicurezza, ma chiediamo sicurezza per chi? Togliere diritti e costringere le persone a subire qualsiasi forma di sfruttamento vuol dire aumentarne l'insicurezza, non combatterla".