Ispettrice di polizia locale di Siracusa aggredita: scatta la solidarietà

Come consiglieri comunali di maggioranza (16) esprimiamo dispiacere per l’aggressione subita nei giorni scorsi da un’ispettrice della Polizia municipale di Siracusa e manifestiamo la più sincera solidarietà e vicinanza. Ciò che è accaduto è un atto inaccettabile e ingiustificabile, che non solo ferisce il Corpo ma colpisce anche il senso di sicurezza e rispetto che ogni lavoratore, in particolare coloro che operano in ambito pubblico, dovrebbe poter vivere nel quotidiano. Il coraggio e l’impegno dell’ispettrice nel servizio alla comunità sono un esempio di dedizione e professionalità, e l’aggressione subita non può in alcun modo sminuirne il valore dell’operato. Siamo pronti a supportare e a riconoscere l’importante ruolo svolto dall’ispettrice. Ci auguriamo che possa recuperare presto e siamo certi che, nonostante lo sgradevole ed increscioso episodio, continuerà ad operare con la forza e la determinazione di sempre. Anche i delegati di quartiere del sindaco di Siracusa esprimono una dura condanna dell’aggressione avvenuta lo scorso sabato ai danni di un’ispettrice di Polizia municipale nell'esercizio delle proprie funzioni. È inaccettabile ciò che è accaduto perché lede la dignità di chi ogni giorno lavora nell'esclusivo interesse dei cittadini. E noi, come delegati di quartiere, abbiamo modo di verificare la grande professionalità di tutta la Polizia municipale. All’ispettrice, al comandante e a tutte le donne e gli uomini del Corpo, la nostra solidarietà e l’esortazione a non arretrare nemmeno un centimetro rispetto all'importante lavoro di controllo del territorio svolto per contrastare gli abbandoni illeciti.