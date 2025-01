Fondazione Battaglia a Capo d'Orlando dedicata a Bettino Craxi

Oggi ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano e due volte presidente del Consiglio. Il leader del Garofano, nato a Milano da padre del Messinese, l'avvocato e partigiano Vittorio Craxi (originario del centro nebroideo di San Fratello), è stato sempre legato alla Sicilia e in particolare alla zona occidentale della provincia di Messina. Per ricordare lo statista, i Socialisti democratici e riformisti dei Nebrodi hanno deciso di dedicare a Bettino Craxi la sede della Fondazione socialista antimafia "Carmelo Battaglia", a Capo d'Orlando. A comunicarlo è Antonio Matasso, presidente della Fondazione e segretario regionale dei Socialdemocratici. "Un filo rosso di pensiero riformatore, in grado di attraversare tutto il Novecento, lega tra loro le figure di Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Giuseppe Saragat e Bettino Craxi, insieme a tanti altri illustri compagni che hanno creduto nel socialismo democratico. Per noi socialisti dei Nebrodi, cresciuti nella tradizione del Psi e del Psdi, è un onore che le radici familiari del presidente Craxi rimandino al nostro territorio, verso il quale ha sempre mostrato grande attenzione. Una sensibilità testimoniata anche dal solido rapporto umano e politico con il prestigioso compagno Aldino Sardo Infirri, puntodi riferimento storico per tutti noi", dice Matassi.