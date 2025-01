Danni maltempo, Lipari chiede lo stato d'emergenza nazionale

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo a seguito della mareggiata che ha causato gravi danni a un'ampia parte del territorio causando alle strutture portuali, alle vie di comunicazione, alle attività commerciali e ai cittadini, ha chiesto il riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale.

"Di fondamentale importanze, adesso - afferma - è l'impegno delle istituzioni anche regionali. Lo Stato di emergenza nazionale, se approvato, consentirà di affrontare gli annosi problemi strutturali delle isole".

Gullo, dopo i vari sopralluoghi, ha stimato danni per circa 12 milioni di euro alle strutture pubbliche. A questi bisognerà aggiungere quelli subiti da privati e dalle attività commerciali.

Intanto oggi è proseguita l'attività per ripristinare nelle varie zone interessate un minimo di normalità. Stromboli, dove entrambi gli approdi degli aliscafi sono fuori uso, è stata raggiunta da una corsa straordinaria in nave.