Pallacanestro donne, Ragusa sbaglio troppo nel primo parziale: vince Matelica

Ragusa paga una prima frazione di gioco con qualche disattenzione difensiva di troppo e nonostante un buon secondo e terzo quarto, e la rimonta a -2 a 3 minuti e mezzo dalla fine, non riesce a uscire dalla striscia negativa. Ma rialza la testa e fa vedere il suo gioco veloce, le transizioni e la fame di vittoria. La spunta Matelica nella XV giornata del campionato di basket femminile di serie A2 Lbf Techfind, e ha il merito di tenere testa anche alle rimonte delle padrone di casa senza farsi intimidire, ma dalla squadra di Ragusa, ottimi segnali di ripresa. Finisce 51 a 61 per Matelica.

La cronaca. Ragusa inizia la prima frazione con qualche svarione difensivo di troppo e Matelica guidata da Bonvecchio e Gramaccioni riesce ad accumulare un vantaggio che la porterà a + 13 dopo circa 6 minuti di gioco, complice un 5/6 dall’arco grande e una difesa su Consolini e Siciliano che taglia le gambe alle fromboliere iblee. Seconda frazione con la prima rimonta che porta la firma di Labanca, Pelka e Mazza, capaci di scuotere la Passalacqua e di infiammare il pubblico. Partita veloce, con rapidi capovolgimenti di fronte in cui Matelica gioca pesante anche sotto canestro con Poggio e Patanè che fanno scintille con le lunghe iblee. Sarà Mazza con una bomba a 3’50 a portare Ragusa sul -4. Gonzales e Gramaccioni ributtano indietro Ragusa a -8 nell’ultimo minuto prima del fischio della sirena che porta al riposo grande.

Il terzo quarto Ragusa trova maggiore precisione e costruisce meglio trovando dei buoni recuperi difensivi; Siciliano apre le danze per Ragusa dopo due minuti di gioco; Cabrini, Poggio e la regia esperta di Gonzales che si alterna con Gramaccioni rintuzzano le iblee e permettono a Matelica di resistere quando la Passalacqua arriva a -2 alla fine della terza frazione di gioco con Labanca, Narviciute, Pelka e la bomba liberatoria di capitana Consolini. Il pareggio arriva in apertura di ultima frazione sempre con la capitana di Ragusa ma sale in cattedra Gonzales che smazza palloni e si prende anche qualche iniziativa personale. La parola fine la mette ancora Gramaccioni. A poco meno di 4 minuti dalla conclusione del match, Ragusa arriva a -2, Narviciute sbaglia i liberi del pareggio. Poggio da sotto dopo un rimbalzo in attacco e Gramaccioni dall’arco grande chiudono la rimonta di Ragusa, Il resto è un di più. Finisce 51 a 61.

“I dieci punti finali sono il gap che abbiamo preso nel primo quarto – commenta la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -; abbiamo tirato con il 39 per cento da 2, ma percentuali basse da sotto. C’è stata però una bella reazione da parte delle ragazze, dobbiamo continuare su questa strada, eliminando i black out”. Oggi un po’di rammarico, di certo merito a Matelica per avere chiuso le esterne e bloccato Siciliano e Consolini. “Accade quasi sempre, e per questo dobbiamo lavorare su tutte le altre che devono prendersi responsabilità e concludere a canestro. Sono un po’ rammaricata - dice ancora Buzzanca -, abbiamo reagito e lo abbiamo fatto bene ma quando siamo arrivate ai momenti topici ci siamo perse. Continueremo a lavorare”. Buon inserimento di Cutrupi in squadra.

Domenico Sorgentone, coach di Matelica soddisfatto nella gestione del match. “Non abbiamo lasciato nulla nel primo quarto di ciò che Ragusa ama fare e lo si è visto nel punteggio. Abbiamo speso molte energie e ne abbiamo risentito nel terzo quarto ma con la voglia di vincere, ci siamo portati a casa i due punti; questa partita per noi era importante - conclude Sorgentone -, abbiamo pareggiato la sconfitta, l’unica in casa che abbiamo patito contro Ragusa. Grande rispetto per Ragusa, i suoi talenti; è una squadra ben allenata, il che aumenta il valore di quello che abbiamo fatto”.

Buoni segnali di recupero da Ragusa: “Siamo state discontinue ma l’energia è girata, questa è la strada giusta – commenta la giocatrice della Passalacqua, Federica Mazza – dobbiamo continuare ad allenarci con energia e i risultati arriveranno”