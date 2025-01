Prescrizioni violate sui domiciliari ad Augusta: 57enne in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Augusta hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Brucoli – Augusta, un pluripregiudicato 57enne con precedenti penali per associazione di tipo mafioso e reati contro il patrimonio, in esecuzione di provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siracusa.

L’uomo, dal mese di giugno si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché condannato per il reato di evasione ma avendo violato continuamente le prescrizioni connesse alla misura cautelare cui era sottoposto, è stato segnalato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Augusta all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’accompagnamento in un istituto penitenziario.