Somministrava bevande alcoliche a minori: sanzionato locale a Melilli

Il titolare di un locale di Melilli è stato sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche a minore (di età compresa tra i 16 e i 18 anni) e per attività musicale in assenza di relazione tecnica di impatto acustico. A carico del locale, l’ASP ha disposto la chiusura dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie. Il titolare di un locale sito a Priolo Gargallo, invece, è stato sanzionato per irregolarità amministrative.