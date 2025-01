Pd, gli auguri di Barbagallo a Gerratana nuovo segretario a Siracusa

"Formulo a Piergiorgio i migliori auguri di buon lavoro per il risultato raggiunto. E' giovane ma ha una significativa esperienza che sarà utile nel percorso politico che ci vede contrapposti al centrodestra", dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha presenziato ai lavori del congresso siracusano. "Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento ad Antonio Nicita, commissario del Pd di Siracusa e al sub commissario Giacomo D'Arrigo - conclude - per la disponibilità dimostrata, grazie ai quali dopo oltre due anni si è giunti alla fine del commissariamento con l'elezione del nuovo segretario provinciale".

"Auguro buon lavoro a Piergiorgio Gerratana, nuovo segretario Pd di Siracusa, che abbiamo sostenuto con convinzione. Grazie a Orazio Scalorino e Peppe Patti per la serietà con cui hanno contribuito a svolgere il congresso provinciale". Così Antonio Rubino, componente direzione nazionale Pd e coordinatore regionale di Left Wing, aggiungendo: "Dopo un lungo periodo di commissariamento di cui va ringraziato Antonio Nicita, Siracusa avrà un nuovo gruppo dirigente che dovrà affrontare sfide importanti e rimettere in piedi la struttura del partito". "Ora tocca al partito regionale - conclude Rubino -, dove mi auguro si possa intraprendere un importante percorso di discontinuità rispetto agli ultimi anni e che possa, finalmente, ragionare all'unisono con le realtà provinciali del nostro partito, favorendo percorsi di unità e coesione senza interferenze divisive".