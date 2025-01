Teatro: Pierluca Mariti in scena a Catania e Palermo

Si chiama "Grazie per la domanda" il nuovo spettacolo di Pierluca Mariti che arriva in Sicilia. Lo spettacolo è previsto per oggi (venerdì 31 gennaio) al teatro Metropolitan di Catania e sabato 1 febbraio al teatro Golden di Palermo. Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, torna a teatro con un monologo comico dopo il tour del suo primo spettacolo "Ho fatto il Classico", che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli sold out tra Italia ed Europa.