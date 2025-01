Renato Schifani: Auguri a Mattarella, guida saggia e super partes

"In occasione del decimo anniversario dell'inizio del mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, desidero esprimere, a nome personale e di tutti i siciliani, i più sinceri auguri per questo importante traguardo istituzionale. Il presidente Mattarella ha interpretato con straordinario equilibrio e dedizione il ruolo di garante della nostra Carta costituzionale, svolgendo la funzione di arbitro super partes con autorevolezza, saggezza e senso dello Stato. In questi dieci anni, la sua guida ha rappresentato un faro di stabilità per il Paese, in momenti di grande complessità e trasformazione". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

"La Sicilia - prosegue - è orgogliosa del suo illustre concittadino, che ha onorato con il suo operato i valori della Repubblica e delle istituzioni democratiche. Con rinnovata stima e gratitudine, gli rivolgiamo i nostri migliori auguri per il proseguimento del suo impegno al servizio dell'Italia".