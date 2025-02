Un Centro a Caltanissetta per malattie psichiatriche

Creare un Centro di ascolto e auto-mutuo-aiuto gratuito a Caltanissetta per la riabilitazione dalle malattie psichiatriche: se ne è parlato in questi giorni nel corso di un convegno che si è svolto nell'aula magna giudice Rosario Livatino, indetto dall' Associazione 'Noi per la salute' Tina Anselmi.

"C'è la necessità comune di predisporre immediatamente un progetto, il nostro progetto.

I tempi della politica e se vogliamo dell'amministrazione pubblica non sono più sopportabili né giustificabili. I nostri tempi impongono una forte accelerazione su quei fronti che ci vedono fortemente impegnati.

Abbiamo capito che noi dobbiamo procedere comunque e sarà la parte pubblica a venirci dietro", ha scandito Maurizio Nicosia presidente Anffas (associazione di famiglie con disabilità intellettive e disturbi di neurosviluppo) di Caltanissetta.

"Anche se i miei figli hanno sempre aderito alle cure farmacologiche, la possibilità di stare meglio noi la abbiamo sperimentata con la loro frequenza a Pisa di gruppi di automutuoaiuto, dove hanno imparato a conoscere e gestire meglio il disagio psichico e le sue conseguenze", ha raccontato Cinzia Palmeri, che fa parte dell'Associazione 'Noi per la salute' Tina Anselmi.

"Per i servizi sanitari l'auto-mutuo-aiuto rappresenta una grande opportunità e una potenziale risorsa che può riguardare anche contesti più ampi, come le comunità; in una cornice di sistema, questi gruppi non professionali possono consentire di governare, anche in modi originali, problemi sanitari e sociali con attenzione e sensibilità per il punto di vista degli utenti", ha sostenuto lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lombardo, presidente regionale della società italiana per la promozione della salute.

Giuseppe Pastorello, presidente dell'Associazione 'Noi per la salute' Tina Anselmi ha auspicato il reale utilizzo dello 0,2 per cento delle entrate del bilancio delle aziende sanitarie provinciali (Asp) da destinare al budget di salute per i pazienti affetti da disturbi della salute mentale, come le normative vigenti prevedono.