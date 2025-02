Caltagirone, giravano in auto con la droga: ritirate due patenti

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia”, al fine di scongiurare ogni forma di illegalità e garantire il rispetto delle norme del Codice della strada, hanno svolto un articolato piano di controllo dei principali tratti viari del comprensorio caltagironese.

Nel corso dell’attività svolta, il ricorso da parte dei militari al controllo dinamico dei veicoli, c.d. “al volo”, anche alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada in materia di utilizzo e possesso di sostanze stupefacenti da parte degli utenti della strada, ha consentito ai Carabinieri di procedere al ritiro di due patenti di guida, l’una ad un 24enne di Caltagirone e l’altra ad un 22enne di Licodia Eubea (CT).

I due giovani, infatti, il primo alla guida della sua Fiat 500 ed il secondo al volante di una Ford Kuga, sono stati sorpresi dai militari rispettivamente in possesso di circa 4 grammi di hashish e di alcuni grammi di marijuana.

Nel corso del servizio, oltre ad un capillare controllo delle persone sottoposte agli “arresti domiciliari”, sono state identificate 42 persone e sottoposti a verifica 21 veicoli, con conseguente contestazione di infrazioni al C.d.S. per complessivi 4600,00 euro per mancata copertura assicurativa, omessa revisione e conseguente fermo ammnistrativo di due autoveicoli, nonché, in un ulteriore caso, alla revoca di una patente ad una persona trovata alla guida della propria autovettura nonostante le fosse stata precedentemente sospesa.