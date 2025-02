Trasporti, Anci chiede audizione in Commissione Ars

L'ANCI Sicilia ha richiesto un'audizione urgente a Giuseppe Carta, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Assemblea Regionale Siciliana, per affrontare le criticità legate ai tempi per l'affidamento da parte dei Comuni del servizio di trasporto pubblico locale.

"Secondo le recenti disposizioni del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, infatti, a partire dall'1 aprile 2025, i Comuni che non avranno completato le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi TPL

dovranno garantirne la continuità utilizzando esclusivamente fondi propri fino alla stipula del nuovo contratto di appalto. È fondamentale individuare una soluzione che consenta ai Comuni, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, di assicurare il servizio di trasporto pubblico locale con la garanzia di poter contare sulle risorse già stanziate dalla Regione", dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell'ANCI

Sicilia. "L'urgenza di un confronto - concludono Amenta e Alvano - nasce dalla necessità di scongiurare le gravi ripercussioni per i Comuni, già in condizioni finanziarie critiche, che rischiano di non poter garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale".