Barbagallo (Pd): "Costruire alternativa contro le Destre in Sicilia"

"Il percorso che si è costruito è quello che ritengo il più opportuno in questo momento per dare forza all'azione del partito". Così il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo, ospite de "L'Intervista" in onda su Rei Tv, ha commentato l'approvazione del regolamento congressuale.

"Serve costruire una grande piattaforma programmatica - ha sottolineato - per costruire l'alternativa alle destre in Sicilia.

Per farlo il modo migliore è di dare voce agli iscritti che sono un punto di forza del partito".

"Nella storia del Pd in Sicilia gli appuntamenti congressuali sono stati sempre ricchi di grande tensione". La pagina di lunedì - ha proseguito - è una pagina nera che va archiviata ma certamente da parte dei dirigenti, me per primo, ci sarà il contributo per cercare di appianare le tensioni che ci sono state, ricordando a tutti che l'avversario è dall'altra parte del campo". "Nel 2020 il congresso si è celebrato con gli iscritti e nello stesso periodo storico, con Zingaretti segretario nazionale, si è deciso, salvo eccezioni, che i segretari regionali vengano eletti dagli iscritti proprio per rispondere a quella spinta che c'era, dalle federazioni e dai circoli, di dare voce ai militanti. La stessa logica con cui viene eletto il segretario provinciale o il segretario del circolo. A livello nazionale si è tenuta sempre un'impostazione diversa che fa seguito anche alla caratura delle responsabilità connesse al segretario nazionale".