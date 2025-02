'Comportamento non esemplare', punito un parroco di Trapani

Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, in via cautelativa, ha proceduto a notificare un provvedimento disciplinare canonico ad un presbitero che era stato rimosso dal suo incarico di parroco dopo una segnalazione circa il suo operato."La disposizione - scrive la Diocesi - presa in seguito ad una indagine canonica avviata dal vescovo attraverso un suo delegato esterno alla Diocesi, si è resa necessaria per garantire la serenità di tutte le parti coinvolte e la ricerca della verità dei fatti per il maggior bene di tutti, soprattutto delle persone fragili".