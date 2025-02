Comiso, vive per due anni con la madre morta nella stanza accanto

L’anziana madre era morta nel marzo del 2023 all’età di 96 anni, ma il figlio non ne aveva denunciato il decesso e aveva tenuto il cadavere in una stanza del suo appartamento di Comiso continuando a vivere in quella casa, accanto al cadavere della madre. Protagonista della macabra vicenda un infermiere comisano di 58 anni che lavora all’ospedale Regina Margherita di Comiso: è stato denunciato dalla Polizia per occultamento di cadavere e truffa aggravata. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di oggi quando è arrivata al 113 la segnalazione di un tentativo di furto in quella casa. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso infermiere il quale, però, all’arrivo della volante del Commissariato di Comiso, avrebbe detto di essersi sbagliato e che era tutto a posto. Gli agenti, tuttavia, sospettando qualcosa per il comportamente dell’uomo, hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione ed hanno scoperto il cadavere della donna, ormai mummificato.

L’uomo è stato condotto in Commissariato ed ha cercato di dare delle spiegazioni che hanno bisogno di essere verificate dopo che sarà eseguita l’autopsia. I poliziotti hanno sentito i vicini di casa ma sembra che nessuno abbia avuto sospetti su quello che nascondeva quella casa. L’infermiere, alle domande dei vicini sull’assenza dell’anziana donna, avrebbe risposto che la madre era stata ricoverata in ospedale e che, successivamente, era stata trasferita in una casa di riposo. Rimane il giallo sulle motivazioni del comportamento dell’uomo. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti fa pensare ad una truffa per continuare ad incassare la pensione della madre; da qui la denuncia per truffa aggravata. Sarà la Polizia a fare chiarezza su un episodio che ha suscitato stupore e dolore in città.