Il diesse del Palermo Osti: "Il campionato del Palermo ricomincia da La Spezia"

"Il CFG ha fatto ha dato un grande sostegno economico-finanziario e strategico. L'investimento è oneroso ma spero che sia quello giusto sotto l'aspetto tecnico per farci fare il salto di qualità". Così il direttore sportivo del Palermo commenta a Palermofc.com e alla TGR Sicilia il calciomercato di gennaio che ha portato in rosanero Pojanpalo, Audero e Magnani, tre elementi arrivati dalla serie A e che dovrebbero elevare il tasso tecnico della squadra che era partita con ambizioni di vincere il campionato cadetto ma che ha trovato tante difficoltà nel suo cammino.

"La trattativa per Pojanpalo è stata molto difficile perchè il Venezia non voleva privarsi del giocatore. Ho sempre capito che Pohjanpalo voleva vestire la maglia del Palermo, questo mi ha dato grande forza, anche nei momenti in cui la situazione sembrava volgere verso il pessimismo. Sono felice del suo arrivo". Sulla scelta di affidarsi a un portiere di esperienza come Audero Osti dice: "Futto dell'errore di Desplanches con il Pisa? Non faccio mai valutazioni sulla base di 90 minuti - spiega - D'Accordo con il City Football Group abbiamo pensato a rinforzare un gruppo già forte e quindi abbiamo cercato di trovare elementi di qualità, esperienza e spessore caratteriali che ci possano portare avanti in questo percorso".

Sul mancato arrivo di Mazzitelli e qualche nuovo inesto sulla fascia sinistra Osti spiega: "Non abbiamo ritenuto opportuno intervenire in altre zone di campo. Sulla fascia sinistra ci sono soluzioni alternative. Penso che ci siano gli elementi per coprire molto bene tutti i ruoli. La trattativa con Mazzitelli non è mai iniziata. Il giocatore non ha mai preso in considerazione Palermo".

Per quel che riguarda la gestione in alcuni reparti, soprattutto in attacco dove adesso c'è grande concorrenza: "Più giocatori bravi ci sono e meglio è - continua Osti - il mister può scegliere tra giocatopri di ottima qualità e puo' fare scelte diverse".

Sul futuro del tecnico Dionisi il direttore sportivo rosanero chiarisce: "Penso che nella vita siamo tutti sotto esame e nel calcio si pretende tutto e subito. Penso che Dionisi stia facendo un buonissimo lavoro. certo, 30 punti sono pochi e ci aspettavamo tutti qualcosa in più ma io sono convinto che il nostro campionato ricominci domenica a La Spezia con i nuovi innesti e un gruppo che ho trovato rigenerato. Penso che adesso la squadra sia competitiva per raggiungere il proprio obiettivo".