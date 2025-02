Ispezioni e controlli sulla rete del metano a Comiso e Pedalino

Dal 6 al 16 di febbraio, durante le ore diurne e notturne fino alle 02.00, partono i controlli sulla rete del metano, in tutta la città – avvisa il primo cittadino di Comiso -. Con un mezzo della società Italgas reti, verranno effettuati sopralluoghi e verifiche. Le ispezioni proseguiranno fino al prossimo 16 febbraio. Il mezzo con particolari dotazioni tecniche, transiterà anche più volte nella stessa zona, proprio per valutare l’eventuale presenza di fughe di gas sia sotto il manto stradale sia nelle parti aeree. A comunicare questo intervento, è proprio la Italgas – continua la Schembari – che già da diversi anni svolge questa attività. A maggior ragione ora, dopo alcuni episodi verificatisi sia in provincia, sia in altre città, la ditta ha scrupolosamente predisposto e calendarizzato questi controlli. Dunque, fino al 16 di questo mese, sarà in giro per la città una macchina dotata di tutte le strumentazioni necessarie alle verifiche”.