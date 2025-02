Rosa Di Stefano presidente di Federalberghi Palermo

Rosa Di Stefano, 48 anni, imprenditrice del settore turistico alberghiero e giornalista, è stata nominata presidente di Federalberghi Palermo, la prima donna in Sicilia al vertice dell'associazione.

Raccoglie il testimone lasciato da Nicola Farruggio, suo marito, figura di riferimento degli albergatori siciliani, scomparso prematuramente lo scorso ottobre.

La nomina è avvenuta per acclamazione dei componenti dell'assemblea elettiva.

Un sentimento comune ha accompagnato l'imprenditrice, proprietaria della dimora storica Palazzo del Poeta e fondatrice della rassegna letteraria "Un tè con l'autore", verso il vertice dell'associazione.

"Nicola è stato un leader appassionato e una figura insostituibile per la nostra associazione e per l'intera comunità alberghiera siciliana - ha detto nel suo intervento da neo presidente - La sua dedizione, la sua visione e la sua capacità di lottare per i diritti e il futuro del nostro settore sono qualità che resteranno, sempre, impresse nel nostro cuore e nella nostra mente.

n questo momento di grande responsabilità, sento il peso di dover raccogliere l'eredità che Nicola ha lasciato, con il cuore pieno di gratitudine per il suo impegno costante e per tutto ciò che ha fatto per noi".

Il nuovo corso di Federalberghi Palermo, secondo la visione della presidente, sarà plasmato tenendo conto dell'evoluzione cui va incontro il settore turistico alberghiero.

"Oggi, più che mai, è necessario catalizzare le comuni energie nella consapevolezza forte che gli esiti vincenti si ottengono sempre da un lavoro di squadra nonché da un continuo dialogo e confronto tra gli imprenditori, tutti, del settore turistico ricettivo - ha concluso l'imprenditrice - Si deve perciò lavorare insieme per rispondere alle sfide di un mondo che cambia velocemente, per costruire un futuro migliore per i nostri associati e per l'intero comparto turistico siciliano, tenendo conto dei risultati e delle esperienze pregresse".