Cga Palermo, un minuto di silenzio per dipendente morto

"Prima di cominciare la cerimonia e in attesa dell'arrivo del presidente Mattarella vorrei semplicemente e silentemente ricordare Vito Ilarda con alcuni attimi di raccoglimento. L'avevo visto due giorni fa". Così il presidente del Cga Sicilia, Ermanno De Francisco, pochi minuti prima dell'arrivo del capo dello Stato. Il riferimento è al 59enne, dipendente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana per oltre 30 anni, morto mercoledì pomeriggio in un incidente d'auto.