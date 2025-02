La Lega rilancia sul fisco: "Subito nuova rottamazione"

Salvini e Meloni spengono le polemiche sul caso delle chat di Fratelli d'Italia. 'Parole spiacevoli, ma era un'altra stagione politica', dice il leader della Lega che era al governo col M5s.' Una polemica forzata non scalfirà il nostro rapporto. La stima per lui è nei fatti, andiamo avanti compatti', fa eco Meloni. Mail leader del Carroccio rilancia sul fisco: 'Il concordato è da rivedere, serve subito una nuova rottamazione. Può interessare 10 milioni di italiani', la richiesta del partito. 'Giorgetti è d'accordo', assicura il segretario. Ma il viceministro Leo di FdI chiede cautela: 'È una questione di risorse'. Le motivazioni della Consulta che ha bocciato il referendum contro la legge sull'Autonomia: 'Non chiari oggetto e finalità dei quesiti. La sentenza del 2024 ha profondamente inciso sulla legge'.