Ispica, vecchio casolare come deposito della droga: arrestato 35enne

I Carabinieri di Modica, a conclusione di una complessa indagine, hanno arrestato un 35enne ispicese, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti di polizia. I militari, impegnati costantemente per il contrasto allo spaccio nell’area storica della città, vista la persistente frequentazione da parte di giovani in determinate fasce orarie, hanno focalizzato la loro attenzione nel quartiere “Cartidduni”, il più antico della città di Ispica, contraddistinto da un’articolata serie di stradine che hanno reso la zona particolarmente caratteristica.

Sulla base delle informazioni e dei riscontri effettuati nel corso delle ultime serate nell’area di interesse, i militari hanno deciso di procedere a numerosi controlli per porre un freno alle condotte in violazione della normativa sugli stupefacenti.

Il 35enne, oggetto del primo controllo nella giornata di venerdì, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che poi è stata estesa ad un vecchio rudere abbandonato a lui in uso, distante venti metri dalla sua abitazione, che aveva assicurato con un apposito lucchetto.

L’attività di polizia giudiziaria all’interno della sua abitazione ha avuto esito negativo, ma è all’interno del casolare i carabinieri, grazie al prezioso contributo delle unità cinofile, hanno rinvenuto un borsone contenente 850 grammi di hashish, 30 di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Tutta la sostanza, suddivisa in più di 100 dosi pronte per la cessione a terzi, è stata sequestrata. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.