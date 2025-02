Colpo al clan Giuliano di Pachino, sequestro di beni per un milione a 'Marcottu'

La Direzione Investigativa Antimafia, in seguito a indagini personali e patrimoniali, ha comunicato l'esecuzione di un decreto di sequestro nei confronti di Giuseppe Vizzini e di altre persone, così colpendo l’organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'Clan Giuliano' - operante principalmente nei territori di Pachino e Portopalo di Capo Passero - organizzazione criminale storicamente legata al clan 'Cappello' di Catania.

Il decreto ha posto i sigilli a beni a vario titolo riconducibili a Vizzini, del valore complessivo di circa un milione di euro: un'impresa individuale e l’insieme dei beni aziendali e strumentali, tre autovetture, un immobile e rapporti bancari e postali di valore non inferiore a mille euro.

Giuseppe Vizzini (detto Peppe Marcuotto), nonostante i problemi giudiziari, venne eletto al consiglio comunale di Pachino il 30 novembre del 1997 (poi arrestato durante il mandato) e poi venne rieletto l’11 giugno del 2006. Mentre nelle elezioni del 2009 appoggiò un consigliere comunale che risultò fra i più votati in città.

Nel corso delle ultime elezioni (quelle del 2014) ha appoggiato il candidato sindaco Andrea Ferrara, battuto al ballottaggio da Roberto Bruno.