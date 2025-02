Controllo del territorio a Pachino e Rosolini, 2 persone denunciate

La Questura di Siracusa, già da tempo, ha disposto un innalzamento del livello del controllo del territorio, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, al fine di rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza pervenuta dai cittadini di Rosolini e Pachino.

L’attività di controllo, pianificata dal Questore, a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata eseguita con la predisposizione di posti di controllo nelle zone nevralgiche delle due città e con il pattugliamento dei centri cittadini e periferici ponendo particolare attenzione al controllo di soggetti gravitanti in ambienti criminali e capaci di creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel contesto operativo sopra descritto, gli agenti del Commissariato di Pachino e il personale del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, sotto la direzione del dirigente del Commissariato Giuseppe Arena, hanno controllato 56 veicoli, identificato 90 persone di cui 36 con precedenti di polizia.

Nel corso dei servizi, a Rosolini, un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato per occupazione abusiva di immobile.

A Pachino un altro uomo di 37 anni, già conosciuto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, è stato individuato quale autore del furto di un televisore e di una telecamera dell’impianto di videosorveglianza di un’abitazione privata e denunciato per furto in abitazione.