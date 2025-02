Paralimpico assoluto: la Scherma Modica sul podio con Boscarino, Ferraro, Gurrieri e Di Rosa

Caltagirone ha ospitato il Campionato Regionale Assoluto Paralimpico, di scherma in carrozzina e di scherma per non vedenti. La Conad Scherma Modica è stata ben rappresentata nella scherma in carrozzina da: Maria Boscarino, vincitrice della prova di spada femminile Cat. B e da Nicoletta Di Rosa bronzo nella spada femminile Cat. A. Anche nella spada maschile non vedenti modicani sul podio, con Tommaso Ferraro 2º e Carmelo Gurrieri 3º classificati. In concomitanza con il Campionato Regionale si è anche svolta per la prima volta in Sicilia, una gara promozionale di spada non vedenti under14; presente per la Scherma Modica Lorenzo Occhipinti, per la cronaca classificatosi al 2º posto, anche se il vero successo di questa nuova categoria in gara prescinde dal semplice risultato in pedana. Dopo il Campionato Regionale l’attività Paralimpica si sposta a Busto Arsizio, dove nel weekend si svolgerà la II Prova Nazionale di qualificazione. Boscarino Di Rosa e Ferraro, seguiti dal Maestro Puglisi, andranno in gara con l’obiettivo di centrare il pass per i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici che si svolgeranno nel mese di maggio a Siena. Il fine settimana vedrà inoltre per la Scherma Modica in gara a Catania anche i fiorettisti, impegnati nella 2º Prova di Zona Assoluta; gara che assegnerà i posti per la seconda prova nazionale a Lucca nel mese di marzo e che segnerà il percorso per i Campionati Italiani del mese di giugno a Bari. Sabato di scena il fioretto femminile con Iacono, Scarso, Raunisi e Stepovyk. Domenica toccherà al fioretto maschile con Aprile E., Aprile L., Calandrino, Cartia A., Cartia M., Spampinato, Scalora e Tirella. Sempre domenica il padiglione della Fiera di Misterbianco ospiterà anche il Campionato a squadre di serie C2 di spada maschile e spada femminile, con i team modicani composti da Pisana, Raunisi, Lucifora e Iacono per le donne, Tidona, Drago, Gurrieri e Puglisi per gli uomini. Infine da segnalare la buona prestazione di Giorgia Maria Gurrieri al Trofeo Città di Desio, dove si è classificata al 2° posto tra le pari età, in una competizione svolta a categorie accorpate bambine/giovanissime.