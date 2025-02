Pippo Gennuso (FI): "Non siamo l'automotive, ma l'agricoltura chiede rispetto" (VIDEO)

Con un video messaggio ha lanciato tutto il disappunto per la crisi dell’agricoltura in Sicilia. A fare un’analisi del momento, è l’on. Pippo Gennuso, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia in provincia di Siracusa. “A pagare il prezzo sempre più alto di una crisi atavica sono migliaia di produttori e le aziende agricole. Se c’è una crisi nell’automotive - il governo Meloni - interviene. Se si tratta di produzione ortofrutticola e agrumaria nessuno se ne accorge o finge di non accorgersene. “Arance, limoni e clementine spesso non vengono raccolte perché il costo del lavoro è troppo alto rispetto anche ad alcuni Paese Europei come la Spagna. Per non parlare della concorrenza sleale del Marocco e della Tunisia, per quanto riguarda l’olio”. “Se possiamo vantare le eccellenze nel mondo, è solo il frutto di tantissimo sacrificio e dedizione da parte dei nostri contadini e aziende produttrici”.

Gennuso lamenta anche la mancanza di adeguati controlli della filiera. “La tutela dei nostri prodotti passa anche attraverso severi controlli, ma spesso non ci sono o lasciano a desiderare. Il mondo dell’Agricoltura siciliano chiede risposte urgenti e concrete e di avviare nel più breve tempo possibile le compensazione la ‘Carbon Credit’.