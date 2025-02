Sindacati carabinieri, 4 nuovi rappresentanti a Palermo

Il direttivo provinciale del Sim carabinieri Palermo ha eletto quattro nuovi rappresentanti che, andranno a rafforzare ulteriormente le fila del sindacato. L'elezione è avvenuta nella sede in via Mariano Stabile 169. I nuovi eletti sono i segretari di sezione Sebastiano Saladino, per la sezione del 12° Reggimento Sicilia e, Simone Itta per la sezione di Palermo San Lorenzo, inoltre sono stati eletti Charlene Gioia, consigliera provinciale con delega alla parità di genere e Francesco Mazzola consigliere provinciale con delega alla segreteria unificata delle sezioni di Cefalù e Termini Imerese. "L'obiettivo principale del Sim Carabinieri è quello di lavorare per un significativo rafforzamento del sindacato che, promuovendo l'ingresso di nuove figure, si arricchisce di competenze e prospettive fresche, pronte a rispondere alle sfide attuali e future.E' nell'ambito di questa visione che, risulta utile il potenziamento della leadership provinciale, fondamentale per garantire, anche ad un livello locale, che le istanze dei carabinieri siano adeguatamente rappresentate e ascoltate - dicono i rappresentanti - In un periodo in cui la coesione e l'unità sono essenziali, il Sim si prepara a lavorare con maggiore determinazione e sinergia, assicurando che ogni voce venga considerata e ogni preoccupazione affrontata. L'elezione dei nuovi rappresentanti è, quindi, un passo cruciale verso un sindacato più forte e unito, capace, di affrontare le sfide con rinnovata energia e determinazione".