Modica, ricordo di Franco Ruta a 9 anni dalla scomparsa: con lui nacque l’informazione radiofonica locale mezzo secolo fa

Sono trascorsi 9 anni da quella notte del 21 febbraio 2016 che strappò - alla vita, alla sua famiglia e alla città di Modica – Franco Ruta, imprenditore illuminato, uomo di cultura, incontrastato “re del cioccolato di Modica” prodotto nell’Antica Dolceria Bonajuto, in quel vicolo che, da quasi due anni, porta il suo nome.

Ma questo mese di febbraio del 2025 ci suggerisce un’altra ricorrenza, legata sempre a Franco Ruta. Ed è una data importante perché mezzo secolo fa, nel 1975, a dicembre, prendeva vita il progetto della prima radio privata a Modica. E fu sempre Franco Ruta a sorprendere un gruppo di amici con le informazioni riguardanti una stazione radio, il modo di fare informazione attraverso un mezzo in grado di arrivare al cuore della notizia con poche parole, essenziali e facili da ricordare. Dalle prime riunioni, necessarie a mettere in pista quello che sembrava, a prima vista, un gioco tra adulti destinato ad annoiare ben presto i partecipanti, si passò all’aspetto pratico e alla distribuzione dei compiti. La musica, l’intrattenimento, lo sport, la pubblicità e, soprattutto, l’informazione. E qui viene naturale - a distanza di 50 anni da quel dicembre del 1975 – accostare quel modo di informare la città sull’attività del Consiglio comunale (con un semplice collegamento telefonico da un apparecchio fisso) a ciò che è possibile fare adesso, a livello tecnico, per condividere, con una platea potenzialmente infinita, una riunione politica, un fatto di cronaca, una manifestazione sportiva. In quel dicembre del 1975, i “pionieri” della radio privata, “Radio Modica”, si interrogavano su quanti ascoltatori sarebbero stati in grado di captare quel segnale che viaggiava sulla frequenza di 103 MHZ. E solo qualcuno sapeve cosa significassero quelle sigle. Per la maggior parte dei “pionieri” quello che contava era la potenza, i famosi WATT che ostentavano con orgoglio i colleghi delle radio private nate prima di Radio Modica; vale a dire, Catania, Palermo, Roma. Milano.

Franco Ruta sapeva cosa volesse dire MHZ e quanti WATT servivano per fare ascoltare la radio a Modica e dintorni. E nacque una emittente radiofonica ricca di informazione e di contenuti culturali.

Questo accadeva 50 anni fa. E abbiamo voluto rinverdire un pezzo di storia della città di Modica facendola coincidere con il ricordo di Franco Ruta, uno dei suoi figli migliori, a nove anni dalla sua scomparsa.