Calcio, il Modica anticipa a Siracusa: pericolo "Real"

Il Modica anticipa a sabato la gara di Eccellenza al Nicola De Simone di Siracusa contro il Real Siracusa che, nel mercato di gennaio, si è notevolmente rafforzato in tutti i reparti ed è alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione. I siracusani sono attualmente in penultima posizione e, nelle ultime due partite in casa, hanno vinto con l'Atletico Catania e hanno pareggiato con il Milazzo. Chiari, dunque, i rischi di cui deve tener conto il Modica nell'anticipo di sabato. Il tecnico Pasquale Ferrara ha a disposizione quasi tutta la rosa: qualche dubbio dietro con il solito Mollica assente e Denaro fermo ai box, oltre allo squalificato Schembari.

Questi i convocati per Siracusa:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.