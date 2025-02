Lentini, incidente stradale in contrada Marcellino: due feriti, uno è grave

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 514 Ragusana, in contrada Marcellino, in territorio di Lentini. Per cause da accertare si sono scontrati, all'alba, una Jeep che viaggiava in direzione Catania e un furgone che proveniva dall'opposto senso di marcia. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi dei carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del 118. In seguito allo scontro l'auto e il furgone si sono ribaltati occupando tutta la carreggiata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Lentini.

(Foto Lasicilia web)