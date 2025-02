Rosolini, Carabinieri incontrano studenti del "De Cillis" su bullismo e social

Continuano in provincia di Siracusa gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, promosso dal Comando Generale dell’Arma in collaborazione con il MIUR. Nei giorni scorsi, presso l’Istituto comprensivo “E. De Cillis”, i Carabinieri della Stazione di Rosolini, alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Noto, Capitano Mirko Guarriello, hanno incontrato gli studenti delle classi medie. Il Capitano Guarriello e il Comandante della Stazione Carabinieri di Rosolini, Maresciallo Maggiore Paolo Amore, hanno affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo e i rischi legati all’uso inconsapevole dei social network, con particolare riferimento alla pubblicazione di foto e dati sensibili. Durante l’incontro sono stati affrontati anche il tema dell’abuso di alcolici e dell’uso di sostanze stupefacenti, in particolare sono state evidenziate le conseguenze per la salute e la sicurezza ad essi legate.