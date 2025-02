Il sindaco di Floridia ufficializza: "Tiziano in corsa a Solarino"

Il teatrino è finito. Candidato sì, candidato no. Il parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada, in corsa per diventare sindaco a Solarino. Ad ufficializzarlo il primo cittadino 'fratello' di Floridia, Marco Carianni che lo ha scritto sul suo profilo Facebook verso le 16. Carianni dice: "Tiziano ha sciolto la riserva: sarà candidato a Sindaco di Solarino.

Se vincerà, cosa che mi auguro, lavoreremo insieme per contribuire alla crescita di Floridia e Solarino, iniziando un percorso in cui, le due città, si parlano e programmano insieme gli interventi sul territorio.

Io gli starò accanto, con rispetto e lealtà, come lui ha sempre fatto con me; come si fa tra fratelli che si vogliono davvero bene; come si fa tra uomini che condividono un sogno: cambiare questa terra.

Vorremmo alzarci le maniche e sudare affinché quel sogno possa esaudirsi. Forza Tiziano".