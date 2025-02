Nuova vetrina spaccata con l'auto in un distributore di benzina Eos di via Leonardo da Vinci aPalermo. Ventiquattrore prima era stata sfondata la vetrina diun'impianto della stessa azienda a Capaci. Il gestore ha trovatol'ufficio a soqquadro. I ladri hanno usato una vettura comeariete. Poi hanno rovistato l'ufficio senza portare via nulla.Le indagini sono condotte dai carabinieri.