Osservazioni al Piano regolatore di Ragusa, Firrincieli (M5S): in aula entro marzo

Continuano le sedute della commissione Assetto del territorio per esaminare le osservazioni del Piano regolatore generale di Ragusa. Il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che fa parte del suddetto organismo, dice la sua sull’andamento dei lavori, parlando di un lavoro di prospettiva anche perché orientato a definire al meglio gli assetti urbanistici del capoluogo ibleo. “Siamo a metà dell’analisi per quanto riguarda le osservazioni – spiega – e abbiamo già calendarizzato le prossime sedute di commissione. E’ un lavoro certosino che va seguito con la massima attenzione e, soprattutto, con la necessità di determinare un filo logico visto che comunque non si risolve solo in un paio di appuntamenti, ma sono numerose le convocazioni che occorre sostenere. Abbiamo calendarizzato già le prossime sedute di commissione. L’auspicio, considerata la grande mole di lavoro ancora da affrontare, è di potere approdare in consiglio comunale entro il mese di marzo. Lo sappiamo. È un lavoro complesso e si devono valutare i casi uno ad uno".