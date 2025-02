Siracusa, Ortigia film festival dal 6 al 12 luglio: al via il bando di concorso

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XVII edizione che si terrà dal 6 al 12 luglio. Da questa edizione Ortigia Film Festival annuncia l’istituzione del Comitato Scientifico del festival composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli, Teresa De Santis. Al via anche il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 24 aprile. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Tre le sezioni non competitive: Cinema Women, incentrato sulle giovani registe internazionali che danno voce alle problematiche sociali e di genere; Cinema & Musica, dedicata alla commistione tra le arti. A queste si affianca una sezione a tematica ambientale: La Voce del Mare. La sezione, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Plemmirio, è stata pensata per sensibilizzare al rispetto della natura e dell’ecosistema. La Direzione del Festival nominerà una giuria composta da esperti del settore cinematografico per l’assegnazione dei premi al Miglior Film, al Miglior Interprete e il Premio alla Miglior Sceneggiatura. Inoltre, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema - Sede Sicilia, la Direzione del Festival nominerà una giuria composta da allievi del Corso di Regia del Documentario del CSC per l’assegnazione del Premio CSC “Sebastiano Gesù” Miglior Documentario. A questi si aggiungerà il premio del pubblico al miglior film, al miglio documentario e al miglior cortometraggio.